اللواء: زيارة لودريان مستبعدة راهناً

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

استبعدت مصادر ديبلوماسية اوروبية قيام وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى لبنان قريبا، كما تردد في بعض وسائل الإعلام مؤخرا،وقالت: انه لم يتحدد اي موعد ثابت ونهائي لزيارة ألوزير الفرنسي، المنشغل حاليا بتطورات الحرب باوكرانيا وتداعياتها.

واكدت المصادر ان هناك نية لدى رأس الديبلوماسية الفرنسية لزيارة لبنان، وقد اعرب عن نيته هذه امام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الا ان تسارع الاحداث والتطورات على هامش الحرب الدائرة باوكرانيا، استوجب متابعه حثيثة للازمة، ولكن عندما تتاح الظروف سيتم تحديد الزيارة الى لبنان.