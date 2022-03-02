الديار: قائد الجيش للتحقيق؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قضائيا، برز تطوران اساسيان، الاول استدعاء المحقق العدلي في ملف تفجير التليل القاضي علي عراجي قائد الجيش العماد جوزاف عون للاستماع الى افادته كشاهد في جلسة حددها في الرابع من شهر نيسان المقبل. واكدت مصادر مطلعة على الملف لـ «الديار» هذه المعلومات ممتنعة عن اعطاء المزيد من التفاصيل «احتراما لسرية التحقيق».

وكان موقع «جنوبية» افاد بأن استدعاء عون يأتي على خلفية تمنع عدد من العناصر العسكرية وبينهم اربعة ضباط من المثول امام المحقق العدلي.



وفي سياق قضائي آخر، تعطل مجددا عمل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بعدما تقدم أحد أعضاء اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، بدعوى جديدة لرد البيطار. واعتبر مقدم الدعوى أن المحقق العدلي «أصبح عائقا أمام الوصول إلى الحقيقة في هذه الجريمة «. وسلمت الدعوى إلى الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود، تمهيدا لإحالته إلى إحدى غرف محاكم التمييز للنظر بها، واتخاذ القرار في شأنها.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق لـ «الديار» ان «المتهمين في هذا الملف يستنفدون السبل القانونية لاعاقة التحقيق، وهم مؤخرا باتوا للاسف يستخدمون بعض اهالي الضحايا لوقف التحقيقات». واضافت المصادر: «الامر بات خطيرا ويتوجب وقفة شعبية وقضائية والا فعلى التحقيق السلام».