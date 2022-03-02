رعد: يطرحون مرشحاً لرئاسة الجمهورية واكب الاجتياح الإسرائيلي

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الأخبار: رأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد، أنّ المطروح اليوم أن يكون المرشّح لرئاسة الجمهورية هو الذي واكب الاجتياح الإسرائيلي الأوّل عام 1982، معتبراً أنّهم «يريدون أن يعيدونا إلى العصر الإسرائيلي».



وقال، خلال حفل تأبيني في بلدة أنصار، إنّه «رغم ما نستشعره من عزّة وكرامة وتفوّق ويد علينا فوق يد العدو، يأتي من يعيدنا إلى العصر الإسرائيلي، لكنّه يقف هذه المرة متذرّعاً بالموقف العربي»، لافتاً إلى أنّه «في الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 82 كان هذا الشخص وفريقه ضدّ العرب».

وأشار إلى أنّ «المسألة في الانتخابات النيابية ليست بأن ينقص أو يزيد مقعد، المسألة هي بالأفق السياسي لهذه الانتخابات، هل ستأتي برئيس يحقّق سيادتنا الوطنية، أم ستأتي برئيس يستسهل التوقيع مع العدو على اتفاقيات تفتح باب التطبيع الكامل معه»، معتبراً أنّ «الأجواء مؤاتية خصوصاً أنّ هناك تدخلاً أميركياً وقحاً ومباشراً».