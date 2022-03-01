"لأ ما بيشتغلوا ولأ ما بدّن يشتغلوا ولأ ما بيخلّوا حدا يشتغل".. الوزيرة ندى البستاني ل "بلا رماديّة": أرقام التيار الوطني الحر جيدة جدًا

A + A -

كشفت الوزيرة السابقة ندى البستاني أن أرقام التيار الوطني الحر جيدة جدًا ليس فقط في كسروان بل في كل لبنان، داعيةً التياريين للعمل يدًا واحدة.

وفي مقابلة مع الإعلامية صفاء درويش ضمن برنامجها "بلا رماديّة" اعتبرت البستاني أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو مثلها الأعلى، وأنّ وجوده كنائب سابقًا عن كسروان هو أمر مشجّع ويشكّل لديها مسؤولية كبيرة رغم أن عون نفسه هو أكبر من أي مقعد نيابي.



هذا واعتبرت البستاني أنّ خصومها على اللائحة هم أبناء كسروان وليسوا غرباء عنها "وقلبهم عكسروان" ولكنّها تأمل منهم العمل بطريقة مختلفة وبعيدة عن المصالح الشخصية.

البستاني ردّت بحزم على من يسوّق أنها بحاجة لحصانة قائلةً: "ولا مرة انطلبت عالقضاء الا ما نزلت" مضيفةً أنّها كاشفة ومصرّحةً كل حساباتها متحديةً أي كل من يتهمها أن يكشف بدوره حساباته.

وبكلمة واحدة اعتبرت أن كسروان قلبها وقلب لبنان، فيما قالت "لأ" للقوات اللبنانية، بمعنى أنّهم "لأ ما بيشتغلوا ولأ ما بدّن يشتغلوا ولأ ما بيخلّوا حدا يشتغل". هذا ووصفت النائب ووزير المال السابق علي حسن خليل بـ"أوّل نيسان".