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مصادر مطّلعة للـtayyar.org: هذا ما تطرق اليه الاجتماع بين رئيس الجمهورية ووفد صندوق النقد

1
MARCH
2022
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أكدت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بوفد صندوق النقد الدولي في قصر بعبدا، أن البحث تطرق الى المراحل التي قطعها الصندوق في المفاوضات مع الدولة اللبنانية في ما يتعلّق بخطة التعافي الاقتصادي والمالي. وقالت المصادر إن النقاش كان هامّاً ويرتبط بالأمور القانونية والاقتصادية والمالية والنقدية للبنان. وأضافت المصادر للـtayyar.org أن البحث تطرق الى المقدّمات المهمّة للبرنامج والتي هي القوانين التي يمكن للمجلس النيابي أن يطّلع بدوره بشأنها كالسرية المصرفية والكابيتال كونترول وتعديل قانون النقد والتسليف والاصلاح الضريبي والتدقيق الجنائي، ومواضيع أخرى تتعلق بإعادة هيكلة المصارف. وشدّدت المصادر على أن من بين المواضيع التي تناولها البحث متعلقة بالحلول المطروحة لعدد من المشاكل في لبنان والتي يجب أن تمهّد للاصلاحات المطلوبة دولياً ومكافحة الفساد بكل أوجهه ما يساعد الصندوق على وضع برنامج يلبّي حاجات لبنان "وهو أمر بغاية الأهمية نحن بحاجة اليه"، ختمت المصادر.

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