قوى الأمن أوقفت 5 مروجي مخدرات في طرابلس

A+
A-
في إطار المتابعة المستمرة لملاحقة وتوقيف مروجي المخدرات، ونتيجة للإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخي 22 و24-2-2022 من توقيف 5 مروجين في محلتي باب الحديد والمنية، وهم كل من السوريين:
- م. ق. (مواليد عام 1966)
- ع. ق. (مواليد عام 1986)
- م. ق. (مواليد عام 2003)
- غ. ح. (مواليد عام 1986)
- م. ش. (مواليد عام 1980)
وضبطت في منزل:
- (م. ق.)، 4 كلغ من مادة حشيشة الكيف، 1970 حبة فراولة، آلة تستعمل لختم المظاريف.
- (م. ش.)، 4,5 كلغ من مادة حشيشة الكيف مخبأة داخل مدفأة.
والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.