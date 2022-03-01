قوى الأمن أوقفت 5 مروجي مخدرات في طرابلس

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في إطار المتابعة المستمرة لملاحقة وتوقيف مروجي المخدرات، ونتيجة للإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخي 22 و24-2-2022 من توقيف 5 مروجين في محلتي باب الحديد والمنية، وهم كل من السوريين:

- م. ق. (مواليد عام 1966)

- ع. ق. (مواليد عام 1986)

- م. ق. (مواليد عام 2003)

- غ. ح. (مواليد عام 1986)

- م. ش. (مواليد عام 1980)

وضبطت في منزل:

- (م. ق.)، 4 كلغ من مادة حشيشة الكيف، 1970 حبة فراولة، آلة تستعمل لختم المظاريف.

- (م. ش.)، 4,5 كلغ من مادة حشيشة الكيف مخبأة داخل مدفأة.



والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.