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نصّار عرض والسفير العراقي سبل التعاون السياحي بين البلدين وجال واللواء خير في مبنى الوزارة: سننهي تأهيل الأضرار وإصلاحها خلال أسابيع

1
MARCH
2022
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 استقبل وزير السياحة المهندس وليد نصّار في مكتبه في الوزارة، السفير العراقي في لبنان حيدر شياع البراك، وعرض معه المستجدات الراهنة، وبحثا في عدد من النقاط المشتركة والتي تأتي نتيجة الإتفاق الحاصل بين البلدين حول تبادل الخدمات والخبرات، وهي: - تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان والعراق في مجال التعاون السياحي، وخصوصاً السياحتين الدينية والإستشفائية. - طلب العراق تدريب كوادر في السياحة والفندقية. - إنشاء لجنة مشتركة بين وزراتي السياحة اللبنانية والعراقية لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم بينهما وإعداد البرنامج التنفيذي، مع التأكيد على أولوية أن تكون الوجهة اللبنانية بيئة جاذبة للسياح العراقيين من خلال تقديم تسهيلات ورزم مدروسة لهم.  من جهة ثانية، جال نصّار ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير في مبنى الوزارة، وتفقدا الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت والتي بدأ العمل على إصلاحها من قبل الهيئة، حيث ستستغرق عملّية إصلاحها وتأهيلها عدّة أسابيع. وشكر نصّار دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي واللواء خير على اهتمامها، معتبراً أنّ إعادة ترميم مبنى وزارة السياحة وواجهتها يؤمّن راحة الموظّفين ويعكس صورة أفضل للوزارة التي تعكس بدورها صورة لبنان الجميلة بسياحته وعراقته.

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