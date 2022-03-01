المدير العام للطرق والمباني: أعمال صيانة الفواصل في انطلياس تنتهي في يومين

A + A -

أعلن المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل طانيوس بولس، ان "اعمال صيانة الفواصل على جسر انطلياس سيتم الانتهاء منها خلال اليومين المقبلين، وذلك بناء لتوجيهات وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، بعدم ترك اي حفرة على الطرق العامة وذلك حفاظا على السلامة العامة".

ولفت بولس الى أن "ورش الصيانة التابعة للوزارة ستقوم بأعمال ترميم الحفر على الطرق العامة كافة في المرحلة الثانية بعد ان استكملت المرحلة الأولى من بيروت بإتجاه جونيه على المسلكين، على ان تبدأ المرحلة الثانية من بيروت بإتجاه الجنوب حين تسمح الظروف المناخية".