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بري إستقبل مساعد وزير الخزانة الأميركي وكبير مستشاري الدفاع البريطانية والسفيرة الأوسترالية

1
MARCH
2022
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ستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدًا من وزارة الخزانة الأميركية ضم النائب الأول مساعد وزير الخزانة والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهرين، ونائبه إريك ماير، في حضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا.


كما استقبل الرئيس بري سفيرة أوستراليا ريبيكا غراندلاي في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامها في لبنان وتم خلال الزيارة عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وعرض الرئيس بري الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية البريطانية خلال استقباله كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط المارشال مارتن سيمبسون والوفد المرافق، في حضور سفير بريطانيا في لبنان إيان كولارد .

على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة والإدارة والعدل والتربية والتعليم العالي والثقافة والإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه إلى جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم يوم غد الأربعاء، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين الاتية:
1 - مرسوم 8663 القاضي بإعادة النظر بالقانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10.000 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون خارج لبنان قبل العام 2020-2021
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6092 الرامي إلى إنشاء نقابة مهنية الزامية للكيميائيين المجازين في لبنان
3 - إقتراح القانون الرامي إلى إعفاء رخص البناء من رسوم وفقًا للتصاميم النموذجية

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