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بري دعا الى جلسة للجان المشتركة يوم غد

1
MARCH
2022
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة والادارة والعدل والتربية والتعليم العالي والثقافة والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الى جلسة مشتركة وذلك الساعة الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء 2 اذار 2022 لدرس مشاريع واقتراحات القوانين الاتية:

1 - مرسوم 8663 القاضي بإعادة النظر في القانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10.000 آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون خارج لبنان قبل العام 2020-2022.

2 - مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 6092 الرامي الى انشاء نقابة مهنية الزامية للكيميائيين المجازين في لبنان.

3 - اقتراح القانون الرامي الى اعفاء رخص البناء من رسوم وفقا للتصاميم النموذجية.

 

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