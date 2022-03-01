عن روسيا وأوكرانيا.. هذا ما قاله السيّد نصرالله

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أشار الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في كلمة له ضمن فعاليات مؤتمر "سيد شهدائنا فكرا وسيرة"، الى أن "المقاومين في لبنان وفلسطين يُقدمون في العالم على انهم لصوص وقتلة وتجار مخدرات، ولا نعلم بعد 50 سنة كيف ستكون الصورة".



ورأى نصرالله أن "من واجبنا ان نوثق هذا الفكر الاصيل والتضحيات الجسام والحقيقة البهية لهذه المسيرة المباركة".



ولفت نصرالله الى ان "السيد عباس الموسوي كان لديه ايمان راسخ بثقافة آداء التكليف وكان يعتقد بالدور الهام لعلماء الدين في التبليغ الديني، وكان يعتقد بقيام حوزات دينية محلية الى جانب الحوازات الكبري في العراق وايران ما دفعه الى تشكيل الحوزة الدينية في بعلبك وما كان لها من دور ديني في المنطقة كما كان يعتقد بدور المرأة في التبليغ الديني".



من جهة اخرى، اعتبر نصرالله انه "في ما خص ما يجري اليوم بين روسيا واوكرانيا، هناك مخاوف من ان تذهب الامور الى ما هو ابعد من المعركة الروسية الاوكرانية لان ما يجري اليوم فيه الكثير من العبر والدروس يجب ان يبنى عليها في منطقتنا".

وشدد نصرالله على ان "هناك ازدواجية معايير في التعاطي من قبل مختلف دول العالم، ونسأل كيف تصرف العالم عندما غزت اميركا افغانستان والعراق وقتلت مئات الالاف وكيف يتصرف الان مع دخول روسيا الى اوكرانيا وبدء معركة عملية عسكرية".



وأكد نصرالله أن "اميركا هي المسؤولة عما يجري في اوكرانيا الان فهي التي حرضت ولم تساعد على ايجاد حل دبلوماسي ولم تفعل شيئا لوقف الحرب بل دفعت باتجاهها، وفي النهاية من سيدفع الثمن هو الشعب الروسي والاوكراني بينما اميركا ستكون هي الرابح في وقت تعرض فيه العالم كله للخطر".