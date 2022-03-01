living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عن روسيا وأوكرانيا.. هذا ما قاله السيّد نصرالله

1
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشار الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في كلمة له ضمن فعاليات مؤتمر "سيد شهدائنا فكرا وسيرة"، الى أن "المقاومين في لبنان وفلسطين يُقدمون في العالم على انهم لصوص وقتلة وتجار مخدرات، ولا نعلم بعد 50 سنة كيف ستكون الصورة".


ورأى نصرالله أن "من واجبنا ان نوثق هذا الفكر الاصيل والتضحيات الجسام والحقيقة البهية لهذه المسيرة المباركة".


ولفت نصرالله الى ان "السيد عباس الموسوي كان لديه ايمان راسخ بثقافة آداء التكليف وكان يعتقد بالدور الهام لعلماء الدين في التبليغ الديني، وكان يعتقد بقيام حوزات دينية محلية الى جانب الحوازات الكبري في العراق وايران ما دفعه الى تشكيل الحوزة الدينية في بعلبك وما كان لها من دور ديني في المنطقة كما كان يعتقد بدور المرأة في التبليغ الديني".


من جهة اخرى، اعتبر نصرالله انه "في ما خص ما يجري اليوم بين روسيا واوكرانيا، هناك مخاوف من ان تذهب الامور الى ما هو ابعد من المعركة الروسية الاوكرانية لان ما يجري اليوم فيه الكثير من العبر والدروس يجب ان يبنى عليها في منطقتنا".

وشدد نصرالله على ان "هناك ازدواجية معايير في التعاطي من قبل مختلف دول العالم، ونسأل كيف تصرف العالم عندما غزت اميركا افغانستان والعراق وقتلت مئات الالاف وكيف يتصرف الان مع دخول روسيا الى اوكرانيا وبدء معركة عملية عسكرية".


وأكد نصرالله أن "اميركا هي المسؤولة عما يجري في اوكرانيا الان فهي التي حرضت ولم تساعد على ايجاد حل دبلوماسي ولم تفعل شيئا لوقف الحرب بل دفعت باتجاهها، وفي النهاية من سيدفع الثمن هو الشعب الروسي والاوكراني بينما اميركا ستكون هي الرابح في وقت تعرض فيه العالم كله للخطر".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout