أمطار غزيرة ورياح شديدة غدا مساء حتى هذا اليوم

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس مستقر نسبيًا على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم غد الأربعاء حيث يتأثر بمنخفض جوّي متمركز فوق البحر الاسود والذي يقترب تدريجياً ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة، أمطار غزيرة ورياح شديدة ويستمر تأثيره حتى ظهر يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجياً.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر اذار بين ١٣ و ٢٢ درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات وتنشط الرياح احيانا.

الأربعاء: غائم جزئيًاً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، تتكاثف الغيوم اعتباراً من بعد الظهر وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملموس وتتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية كما تنشط الرياح ويتكون الضباب على المرتفعات خلال الليل.

الخميس: غائم اجمالاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد حاصة في المناطق الجنوبية كما تنشط الرياح وتشتدّ سرعتها لتصل الى ٩٠ كلم/ساعة خاصة في المناطق الشمالية لذا نحذر من تساقط اللوحات الاعلانية، تبدأ الثلوج بالتساقط بدءًا من ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس ال١٤٠٠ متر خلال الليل.

الجمعة: غائم اجمالاً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة مع تساقط امطارو تساقط ثلوج على ارتفاع ال١٤٠٠ متر و ما فوق في الفترة الصباحية يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار و يصبح قليل الغيوم اعتباراً من بعد الظهر.