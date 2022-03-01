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بيان جديد وحاسم من "المستقبل" عن الانتخابات.. هذا ما أعلنه

1
MARCH
2022
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صدر عن "تيار المستقبل" التعميم الآتي:

 

"تأكيداً على التعميم الصادر عن التيار بخصوص المشاركة في الانتخابات النيابية والترشح لها، والصادر بتاريخ 14 شباط 2022، والذي يحدد الموجبات التنظيمية في حالة مشاركة منتسب أو منتسبة الى تيار المستقبل في الحملات الانتخابية لأي من المرشحين ، وإنفاذاً للقرار الصادر في هذا الشأن عن الرئيس سعد الحريري،

 

وتوضيحاً لمراجعات عشرات المنتسبين الى التيار بخصوص المشاركة في الحملات الانتخابية او عدمها، يعلن الآتي:


اولاً - ان قرار تعليق العمل بالاستحقاقات السياسية والانتخابية وعدم الترشح للانتخابات النيابية او المشاركة بانشطتها يشمل حصراً الحزبيين والحزبيات في تيار المستقبل، وهو لا يعني جمهور التيار الذي له حرية القرار والاختيار.


ثانياً - يتوجب على أعضاء التيار استناداً لهذا القرار الامتناع عن التسويق لمشاريع انتخابية أو لأي من المرشحين وعدم المشاركة في أي نشاطات او ماكينات انتخابية.


ثالثاً - على كل منتسب أو منتسبة الى تيار المستقبل في حال العزم على المشاركة باي نشاط انتخابي، تقديم استقالة خطية إلى الهيئة التي ينتمي/تنتمي اليها أو الى هيئة الشؤون التنظيمية المركزية.


رابعاً - يؤكد التيار على مضمون التوجهات التي اعلنها الرئيس سعد الحريري في الاجتماع الاخير لكتلة المستقبل النيابية ، ويتمنى على كافة الحزبيين والاصدقاء الراغبين بالترشح الالتزام بها، خصوصاً لجهة الامتناع عن استخدام شعارات التيار وادبياته المعروفة".

 

 

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