عصابة سرقة أسلاك كهربائية في الشمال في قبضة الأمن

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لعمليات سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهولين بسرقة الكابلات الكهربائية في العديد من مناطق الشمال.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتورطين بهذه العمليات وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الى تحديد هويتهم وهم كل من اللبنانيين:

ي. س. (مواليد عام 2002)

ا. س. (مواليد عام 2003)

ف. أ. (مواليد عام 2002)

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.

بتاریخ 11-2-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهم في محلة بينو على متن سيارة نوع مرسيدس لون ازرق.

بتفتيشهم والسيارة، ضبطت كابلاً كهربائياً، وأدوات تستخدم في عمليات السرقة وهاتف خليوي عدد/2/.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تنفيذ عمليات سرقة الكابلات الكهربائية في مناطق الشمال.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".