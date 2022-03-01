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بيان "هام" من الأحوال الشخصية حول القوائم الانتخابية

1
MARCH
2022
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صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي:

 

"لما كانت الفقرة السادسة الجديدة من البند رقم 2 من المادة 5 من القانون رقم 8 النافذ حكماً الصادر بتاريخ 3/11/2022 قد نصّت على أنه من ضمن المستندات الواجب إرفاقها في طلب الترشح للإنتخابات النيابية "نسخة عن قوائم الناخبين النهائية موقعة من مدير عام الأحوال الشخصية تثبت قيد المرشح على قوائم الناخبين التي تعتمد في الانتخابات النيابية لعام 2022"،


وبعد أن استلمت أقلام النفوس التابعة لهذه المديرية العامة والموزعة على كافة الأراضي اللبنانية قوائم الناخبين النهائية العائدة لها والمجمدة في الأول من شباط 2022، والموقعة من المدير العام للأحوال الشخصية،


وتسهيلا على المرشحين الراغبين بالترشح للإنتخابات النيابية من استكمال طلباتهم وعدم تكبدهم مشقة الإنتقال من مكان قيدهم أو مكان سكنهم الى مبنى هذه المديرية العامة في بيروت للاستحصال على نسخة القائمة المذكورة،


أصدر المدير العام للأحوال الشخصية قرارا قضى بتفويض رؤساء أقلام النفوس في كافة المناطق، أو من ينوب عنهم أثناء غيابهم، صلاحية توثيق نسخة القائمة الانتخابية النهائية، الموقعة منه، والواجب إرفاقها مع طلب الترشح، والتي تثبت قيد المرشح على قوائم الناخبين النهائية التي ستعتمد في الانتخابات النيابية العامة لعام 2022، وذلك حتى تاريخ 15/3/2022 ضمنا.

يرجى مراجعة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للأحوال الشخصية على الرابط التالي: https://www.dgcs.gov.lb".

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