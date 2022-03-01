قرداحي: أميركا قذفت الرئيس في فم التنين!

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أكد وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، أن "أميركا تقوم بحملة إعلامية غربية كبيرة ضد روسيا، وتبتزها بتأجيج الأوضاع عسكريا وسياسيا من خلال التدخلات إلى جانب حكومة كييف".



وأضاف قرداحي، في مقابلة مع موقع العهد الإخباري، أن "أمريكا قذفت الرئيس الأوكراني في فم التنين من أجل مصالحها"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تعتمد أسلوب الحرب، الذي اتبعته في سوريا، ضد موسكو الآن، حيث أن هذه المؤامرة طُبخت في مطبخ يشبه مطبخ "الربيع العربي".



وأشار في تعليقه على سرديات الغرب للعملية الروسية في أوكرانيا، إلى أن موسكو تتعمد تغييب وجهة نظرها عن الإعلام والعمل بالتقيّة مع الشعب الأوكراني حتى في العمليات العسكريّة بُغية عدم التجريح والإساءة.