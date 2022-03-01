لهذا السبب تم إلغاء خدمة الـ visa Card في المحطات!

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اشار ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا لنقطة عالسطر عبر صوت لبنان 100.5 الى ان الدعايات والاشاعات التي صدرت مؤخرا بأن صفيحة البنزين ستصل الى 400 الف أثارت بلبلة في الاسواق، لافتا الى ان جدول تركيب المحروقات يصدر يوميا عندما يرتفع سعر الدولار بأرقام كبيرة، وعلى وزارة الطاقة ان تؤمن البضاعة في المنشآت وعند الشركات المستوردة.

وأوضح انه عندما ارتفع سعر صفيحة البنزين تراجعت نسبة المبيعات حوالى 40 و 45% مما ادى الى ارتياح بالسوق، مضيفًا:" ليس لدينا جهاز مراقبة وهذا الامر يعود الى وزارة الاقتصاد فقط".

وردا على سؤال حول الغاء خدمة الـ visa Card، قال:" كموزعين واصحاب محطات لدينا مشكلة في سحب اموالنا من المصارف لاننا ندفع ثمن المحروقات نقدا، والحل ان يكون هناك قرار حكومي بهذا الشأن".

وأكدت ان الشركات بدأت بتسليم مادة البنزين وسيكون متوفرا.