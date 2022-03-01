أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 1 آذار 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت السفيرة الأميركية في بيروت لدبلوماسيين غربيين استوضحوا ما نُسب إليها إنها لم تنقل أية طلبات للحكومة اللبنانية حول الموقف من الحرب في أوكرانيا وعلاقة ذلك بمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي بل نصحت أصدقاء في الحكومة بإظهار صداقتهم في هذا التوقيت لأنها ستُحسَب لهم.



خفايا

قال مرجع نيابي إن مواقف دول العالم باستثناء دول الناتو والاتحاد الأوروبي تكتفي بإعلان الأسف لاندلاع العنف وتدعو لحلول تفاوضية في الأزمة الأوكرانية ولذلك استحقّ لبنان بسبب عبقرية دبلوماسيته بضربة واحدة عضوية الناتو والاتحاد الأوروبي بتبني موقفيهما حرفياً وبقوة.

نداء الوطن: خفايا

نائب حالي من تيار «المستقبل» أصبح ميّالاً أكثر إلى الترشح خوفاً من أن يؤول المقعد إلى مرشح محسوب على «حزب الله»، معتبراً أن الجو السني بدأ يخرج من قرار الرئيس سعد الحريري تعليق العمل السياسي والإنتخابي، في ظل غطاء المفتي عبد اللطيف دريان والرئيس فؤاد السنيورة».

اللواء: أسرار

غمز

لا يُخفي مسؤول كبير إصراره أمام مراجعيه أنه ليس في وارد التراجع عن نظرته إلى موضوع الكهرباء أياً كانت الضغوطات المضادة.



لغز

يكتفي «الثنائي» بتسجيل موقف أو أكثر من مسائل خلافية، لتمرير مفاوضات فيينا، والباقي يأتي في وقته..