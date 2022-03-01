living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الديار: كيف يمكن ان يصيغ لبنان دبلوماسيته؟

1
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

وصلت الى بيروت «رسائل» دبلوماسية شديدة اللهجة عنوانها ضرورة الانتباه الى ان الموقف «المائع» ستكون له تداعيات خطيرة على الساحة اللبنانية لان ما بعد الحرب في اوكرانيا ليست كما قبلها، ووفقا لمصادر دبلوماسية «اذا كانت دول الخليج، قد اختارت «السير» على أطراف الأصابع في محاولة لعدم إحداث صوت، تجنبا لتداعيات اي موقف على العلاقة مع روسيا، واذا كانت اسرائيل قلقة من «الغضب» الروسي وتاثيره على مصالحها في الشرق الاوسط، فمن غير المفهوم كيف يمكن ان يصيغ لبنان دبلوماسيته بهذا الاستهتار ومن زاوية المصالح الشخصية لا الوطنية. والسؤال المطروح «انتم مع من»؟ او لماذا لم تلتزموا الحياد؟


شرق اوسط جديد؟

ولفتت تلك الاوساط، الى ان شرق أوسط جديد يتشكل في ظل النظام العالمي الجديد الذي سيقوم عقب الحرب الروسية على اوكرانيا وفي ظل توزيع الغنائم والذخائر وترسيم الحدود بين الغرب والشرق، مثلما حصل بعد الحرب العالمية الثانية، فأن الخريطة السياسية في المنطقة، ستتغير وسنكون امام دول تحت الرعاية الاميركية واخرى تحت «جناح» روسيا، والمفارقة ان لبنان منقسم على ذاته وغير موحد، وهذا يعني حكما انه سيكون امام فصل جديد من الصراع لحسم توجهاته، وهو امر شديد الخطورة عكسته هشاشة الموقف الدبلوماسي الاخير.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout