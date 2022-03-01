الديار: كيف يمكن ان يصيغ لبنان دبلوماسيته؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

وصلت الى بيروت «رسائل» دبلوماسية شديدة اللهجة عنوانها ضرورة الانتباه الى ان الموقف «المائع» ستكون له تداعيات خطيرة على الساحة اللبنانية لان ما بعد الحرب في اوكرانيا ليست كما قبلها، ووفقا لمصادر دبلوماسية «اذا كانت دول الخليج، قد اختارت «السير» على أطراف الأصابع في محاولة لعدم إحداث صوت، تجنبا لتداعيات اي موقف على العلاقة مع روسيا، واذا كانت اسرائيل قلقة من «الغضب» الروسي وتاثيره على مصالحها في الشرق الاوسط، فمن غير المفهوم كيف يمكن ان يصيغ لبنان دبلوماسيته بهذا الاستهتار ومن زاوية المصالح الشخصية لا الوطنية. والسؤال المطروح «انتم مع من»؟ او لماذا لم تلتزموا الحياد؟



شرق اوسط جديد؟

ولفتت تلك الاوساط، الى ان شرق أوسط جديد يتشكل في ظل النظام العالمي الجديد الذي سيقوم عقب الحرب الروسية على اوكرانيا وفي ظل توزيع الغنائم والذخائر وترسيم الحدود بين الغرب والشرق، مثلما حصل بعد الحرب العالمية الثانية، فأن الخريطة السياسية في المنطقة، ستتغير وسنكون امام دول تحت الرعاية الاميركية واخرى تحت «جناح» روسيا، والمفارقة ان لبنان منقسم على ذاته وغير موحد، وهذا يعني حكما انه سيكون امام فصل جديد من الصراع لحسم توجهاته، وهو امر شديد الخطورة عكسته هشاشة الموقف الدبلوماسي الاخير.