إنتخابات 2022- كرامي من دار الفتوى: الانتخابات ستمرّ بسلام... ولا خوف على طرابلس

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الأخبار: رأى النائب فيصل كرامي أنّ الاستحقاق الانتخابي سيمرّ بسلام، لافتاً إلى أن لا خوف على أمن طرابلس و«نحن مطمئنون للوضع».



ولفت كرامي، بعد لقائه مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى أمس، إلى أنّ «عدم مقاطعة الانتخابات النيابية أمر ضروري وأساسي لأنّنا ضدّ الفراغ».

وقال إنّ «الدار هي على مسافة واحدة من الجميع ونحن كلّنا تحت عباءة دار الفتوى»، مضيفاً أنّه «لا شكّ في أنّ خروج الرئيس سعد الحريري من معترك الانتخابية النيابية يترك فراغاً، ولكن يجب على الجميع أن يقدم، خصوصاً الذين لديهم آراء متعددة، وكانت لديهم آراء في موضوع الثورة وغير الثورة، أن يقدموا وأن يشاركوا في الانتخابات النيابية، حتى يكون التغيير تغييراً صالحاً».

ورأى أنّه «سيكون هناك معركة انتخابية ببرامج انتخابية واضحة، وعلى الناس أن يختاروا».