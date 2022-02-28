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داليا داغر عبر "ضروري نحكي": العالم كله في أوكرانيا، حيث لا شيء يعلو على صوت الحرب

28
FEBRUARY
2022
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مقدمة ضروري نحكي: 

العالم كله في أوكرانيا، حيث لا شيء يعلو على صوت الحرب. هو الصراع الذي استراح في الشرق الأوسط لينتقل الى أوراسيا، تلك البقعة الجغرافية بين آسيا وأوروبا التي تكتنز 80% من موارد الطاقة. يكفي ذلك لندرك خلفيات الحرب والصراع المُرشّح لأن يطول بين دول أوراسيا، خصوصا الصين وروسيا، مع الولايات المتّحدة الاميركية وأوروبا الغربية.
لبنان المُنتظر لشظايا الحرب، طالته في الغذاء، فسارع يفتّش عن مصدر لاستيراد القمح بعد أن اعتمد بنسبة ستّين في المئة من استهلاكه على أوكرانيا. أمّا في السياسة، فلا شيء جديدًا. الإنتخابات مبدئيا في موعدها، والتفاوض مع صندوق النقد ينتظر الجولة الثانية. أمّا خطّة الكهرباء فأُقرّت، ولكنّ باب الاشتباك السياسي لا يزال قائما ليعترض سيرها بسلاسة.
العناوين السياسية ستنسحب في حلقتنا الليلة الى الخلفية، لتتقدّمها العناوين المعيشية من باب واقع سوق العمل والصعوبات التي يواجهها اللبنانيون لإيجاد فرصة عمل تمكّنهم من الصمود في عزّ الأزمة. ماذا تفعل وزارة العمل لتعزيز العمالة اللبنانية في ظلّ ارتفاع البطالة وتزايد الهجرة. ماذا عن واقع القطاعين العام والخاص في ظلّ التضخّم غير المسبوق. وهل يملك لبنان مقوّمات الصمود لتمرير المرحلة؟
ضيفنا الليلة وزير العمل مصطفى بيرم ومعه سنطرح هذه العناوين الحيوية. وفي الحلقة أيضا إطلالة لوزير الإقتصاد أمين سلام للحديث عن مصادر بديلة عن اوكرانيا لاستيراد القمح. أمّا التداعيات السياسية للحرب الروسية- الاوكرانية فنضيء عليها في مداخلة مع الصحافي أمين قمورية.

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