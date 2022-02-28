الحلبي اطلع من سفير اوكرانيا على اوضاع الطلاب اللبنانيين

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إجتمع وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة الدكتور عباس الحلبي مع رئيس لجنة التكنولوجيا النيابية النائب نقولا صحناوي، وشارك في الاجتماع مستشار اليونسكو للتربية في الدول العربية الأستاذ فادي يرق ، المدير العام للتربية بالنيابة الأستاذ عماد الأشقر ،رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء الأستاذ جورج نهرا ، المستشار القانوني القاضي سميح مداح ، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، مستشار رئيس المركز التربوي للشؤون التربوية الدكتور جهاد صليبا ، ومستشار رئيس المركز للشؤون التكنولوجية الدكتور هشام خوري.



وتناول البحث كيفية وضع قانون البرمجة والذكاء الإصطناعي موضع التنفيذ في المناهج التربوية ، من خلال وضع المراسيم التطبيقية للقانون ، بالتعاون بين الوزارة ومجلس النواب والمركز التربوي سيما وان المركز في خضم وضع الإطار الوطني للمناهج.



وتم عرض مرتكزات القانون وموجباته وسبل تطبيقه عبر وضع المراسيم التطبيقية وتطوير منهج مادة المعلوماتية وتأمين الموارد البشرية والتجهيزات والتدريب.



وقرر المجتمعون "تشكيل لجنة مصغرة من الجهات المشاركة للمباشرة بإعداد المراسيم سندا للواقع ، وتحضير الخطوات لتطبيق توجهات القانون على عينة من المدارس الرسمية والخاصة المجهزة ، واكتشاف ما هو متوافر من موارد بشرية وتجهيزات ، تمهيدا للتوسع في التطبيق وذلك بموازاة العمل على المراسيم".



سفير اوكرانيا

ثم اجتمع الحلبي مع سفير أوكرانيا في لبنان إيهور اوستاش يرافقه رئيس نادي خريجي الجامعات الأوكرانية الدكتور ذوقان جرماني، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر والمستشار الإعلامي البير شمعون، واطلع منه على الوضع الإنساني والتربوي للمواطنين وللبنانيين هناك ، وخصوصا التلامذة والطلاب اللبنايين.



وعبر الحلبي عن "تفهمه وإحساسه بقساوة الأوضاع هناك ، خصوصا وأن لبنان عاش حروبا مدمرة"، وعبر عن "الأمل بالتوصل إلى وقف للنار وترسيخ الحوار للوصول إلى السلام".



وحمل السفير الأوكراني كتابا موجها إلى وزير التربية الأوكراني طلب من خلاله "تدخل الوزير لدى الجامعات الرسمية والخاصة في اوكرانيا ، للتريث في مطالبة الطلاب اللبنانيين بسداد الأقساط والموجبات المالية لصعوبة إجراء التحويلات الملية في الظروف الراهنة للبلاد".



كما أمل من الجانب الأوكراني "الإهتمام بالطلاب اللبنانيين وتلامذة المدارس ورعايتهم ليتمكنوا من الصمود والأمان، ريثما يتم فتح معابر آمنة لخروجهم من اوكرانيا إلى الدول المجاورة ومن ثم إلى لبنان".



عبد الغني طليس

واستقبل الحلبي بعد ذلك الإعلامي والشاعر عبد الغني طليس الذي قدم له نسخة من كتابه "سماوات الحب العشر" الذي صدر مؤخرا ، وتسلم منه دعوة للمشاركة في حفل توقيع الكتاب يوم الأربعاء المقبل .



وهنأ الحلبي الشاعر على "نتاجه الراقي ، خصوصا في الظروف الراهنة التي قل فيها النتاج الثقافي والفكري"، معتبرا أن "هذا الكتاب الشعري دليل على قدرة اللبناني على النهوض والعطاء والتألق مهما بلغت قساوة الظروف".



اليونسكو

وفي إطار آخر اجتمع الحلبي مع مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي كوستانزا فارينا والدكتور جورج عواد، في حضور منسقة المشاريع مع المؤسسات الدولية في وزارة الإعلام أليسار نداف جعجع ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر، وتناول البحث متابعة مشاريع وزارة الإعلام مع اليونسكو وابرزها موضوع مواكبة مرحلة الإنتخابات النيابية ووضع استراتيجية إعلامية لوزارة الإعلام .