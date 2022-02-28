مطلوب للقضاء بجرائم سرقة ومخدرات في قبضة القوى الامنية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، وبعد عمليات رصد وتعقّب، تمكّنت قوّة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في وحدة الشرطة القضائية، في بلدة حوش الحريمة-البقاع، من توقيف كل من:

م. ق. (من مواليد عام 1992، لبناني) المطلوب للقضاء بـ/5/ مذكرات عدلية بجرائم سرقة، ومخدرات، وتعاطي مخدرات.

وشقيقه ح. ق. (من مواليد عام 1998، لبناني)

وأثناء عملية التوقيف، تجمّع عدد من أقربائهم وقاموا برمي الحجارة على عناصر الدورية والآليات العسكرية، ما أدّى إلى تحطّم زجاج آليّتَين.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.