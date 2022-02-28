حماية المستهلك مستمرة بجولاتها الرقابية في الشمال والجنوب والبقاع....وتسطير محاصر ضبط بحق سوبرماركات

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تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية في الاسواق، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وبمؤازرة من عناصر من المديرية العامة لامن الدولة والامن العام وشرطة البلديات في مناطق الشمال والجنوب والبقاع.

نظم المراقبون 4 محاضر ضبط بحق 4 محال سوبرماركت في بلدة علي النهري لعدم التزامهم نسب الارباح وعدم اعلان الاسعار.

كما تم تسطير محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات لعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية.

تؤكد الوزارة استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات في الاسواق واحالتها امام القضاء المختص، رغم كل الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين.