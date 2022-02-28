السعودية وفرنسا تبحثان الأوضاع في لبنان وكيفية دعم الشعب اللبناني

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توافق سعودي فرنسي على تمويل مشاريع في لبنان... اليكم التفاصيل

بحثت السعودية وفرنسا الأوضاع في لبنان وكيفية دعم الشعب اللبناني، وتوافقا على تمويل مشاريع إنسانية أولية لمساعدة الشعب اللبناني.

وبحسب قناة "العربية" ، سيساهم الدعم السعودي الفرنسي في تمويل المنظمات لتوزيع حليب الأطفال والغذاء في لبنان، وسيتجه إلى بعض المنشآت التعليمية في لبنان، وسيهتم بالمساعدة المباشرة لمستشفيات ومراكز رعاية، وسيأتي على شكل مشاريع خيرية وإنسانية.



واشارت قناة "العربية" الى أن السعودية تتبرع بـ 36 مليون دولار للبنان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.