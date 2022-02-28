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الرئيس عون وقّع مرسوم إحالة قانون الموازنة إلى مجلس النواب

28
FEBRUARY
2022
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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم المرسوم الرقم 8877 تاريخ 28 شباط 2022 القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022 الى مجلس النواب. ووقع المرسوم أيضا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل.


الوزير غسان عطالله
الى ذلك، استقبل الرئيس عون الوزير السابق غسان عطالله واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع السياسية الراهنة في ضوء التطورات الأخيرة كما تطرق البحث الى مسألة انشاء مراكز "الميغاسنتر" واهميتها. وقال الوزير عطا الله ان استحداث مثل هذه المراكز يسهل على اللبنانيين القيام بواجبهم الانتخابي من دون ان يتحملوا مشقة الانتقال من أماكن سكنهم الى أماكن الاقتراع البعيدة حيث قيدهم الأساسي، وهذا الامر ينطبق على أهالي قضاء الشوف كما على أبناء كل الاقضية لا سيما البعيدة عن العاصمة والضواحي، ما يحقق نسبة مشاركة في الاقتراع خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
واعلم الوزيرعطالله الرئيس عون عن فوز مبدعتين من منطقة الشوف هما راشيل نجيم من معاصر الشوف وهبة راجحة من دير دوريت بجائزة "لوريال- اليونسكو من أجل المرأة في العلم"، الاولى عن بحثها حول مساهمة النتوسيس NETosis في اعتلال الكلى عند مرضى السكري، والثانية عن بحثها حول رفع قيمة فضلات الطعام من خلال إدراج البوليفينول الذي يحتويه قشر العنب وتغليفه بجزيئات ثانوية في مستحضرات تجميل مختلفة.
وهنأ الرئيس عون كلا من نجيم وراجحة بالانجاز الذي حققتاه منوها بالطاقات اللبنانية في الداخل والخارج على السواء.

 

وفد الرهبنة الباسيلية الشويرية
واستقبل الرئيس عون في حضور النائب سليم عون، الرئيس العام للرهبانية الباسيلية الشويرية الارشمنديت برنار توما على رأس وفد ضم المدير العام الاب ديمتري فياض ورئيس دير مار انطونيوس القرقفي كفرشيما الاب جوني سعادة والأب تيودور نصر والسيد سيمون عبد الاحد. وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة والنشاطات الرعوية والاجتماعية والإنسانية التي تقوم بها الرهبانية الباسيلية الشويرية لمواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. كما شكر الوفد الرئيس عون على مواساته بوفاة عميد الرهبانية المأسوف عليه الارشمنديت سمعان عبد الاحد ومنحه وساما رفيعا تقديرا لعطاءاته.

 

عائلة الفنان الراحل سامي كلارك
كذلك استقبل الرئيس عون في حضور النائب الياس بو صعب، وفدا من عائلة الفنان الراحل سامي كلارك ضم زوجته السيدة ستيلا حبيقة وابنه السيد سامي حبيقة، وابنته السيدة ساندرا حبيقة زيون ورئيس بلدية ضهور الشوير حبيب جوكا مجاعص والسادة نعمة مجاعص وسمير مجاعص والدكتور كميل نصار والسيد جوني حبيقة. وشكر الوفد الرئيس عون على مواساة العائلة بغياب الفنان الراحل سامي كلارك ومنحه وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور تقديرا لعطاءاته الفنية والثقافية.

وجدد الرئيس عون اسفه لغياب سامي كلارك منوها بالإنجازات التي حققها في المجالين الفني والثقافي داخل لبنان وخارجه واغناء المكتبة الفنية اللبنانية بالكثير من الأغاني لا سيما الوطنية منها والتي استحق نتيجتها جوائز عالمية عدة كرست حضور لبنان في المهرجانات الدولية والإقليمية.

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