قاموا بإدخال سيّدة وابنتَيها خلسة الى لبنان ثم أقدموا على اختطافهن!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 13-2-2022، توافرت معلومات لدى مخفر مشتى حسن في وحدة الدّرك الإقليمي عن دخول سيّدة وابنتَيها، من الجنسية السورية، إلى الأراضي اللبنانية عن طريق مهرّبين وبطريقة غير شرعية، وهنّ:

ف. ج. (من مواليد عام 1983، سورية الجنسيّة)

م. ز. (من مواليد عام 2003، سورية الجنسيّة)

م. ز. (من مواليد عام 2017، سورية الجنسيّة)

وقد قام باستلامهن كل من:

ح. د. (من مواليد عام 1994، سوري الجنسيّة) الرأس المدبّر

خ. ع. (من مواليد عام 1983، مكتوم القيد)

خ. م. (من مواليد عام1983، سوري الجنسيّة)

وانقطع الاتصال بهنّ لغاية تاريخ 15-02-2022، إلى ان وردت رسالة إلى هاتف زوج (ف. ج.)، طُلِبَ فيه دفع فدية مالية قدرها /20,000/ دولار أميركي، لقاء إطلاق سراحهن.

بتاريخ 20-2-2022، وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات التي قامت بها عناصر المخفر المذكور، تم تحديد مكان تواجدهم واستدراجهم.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، وأنّهم قاموا بالعمليّة بالاشتراك مع شخص رابع، ويدعى:

ع. ن. (من مواليد عام 1999، لبناني الجنسيّة) وهو متوارٍ عن الأنظار. الذي وُضِعت في منزله المخطوفات في بلدة الكواخ – الهرمل.

وبعد الإشارة إلى مكان المنزل، حُرِّرَت الأم وابنتيها من دون دفع أي فدية مالية.

أودع الخاطفون القضاء المختص، وجرى تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق الأخير بناءً على إشارة القضاء”.