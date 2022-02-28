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نعتذر من المواطنين على... بيان صادر عن نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان

28
FEBRUARY
2022
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صدر عن نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان بيان جاء فيه: "دائماً ما ندفع نحن المحطات ضريبة ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً اذ وفي الآونة الاخيرة تزامنا مع ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً نلاحظ ان بعض شركات المحروقات تمنعت عن التسليم والبعض الاخر يسلم بكميات قليلة جدا لا تكفي احتياجات السوق اللبناني".

وأضاف البيان, "ونلاحظ أن شركات النفط تمتنع عن التسليم لكي تستفيد أسبوعياً من الزيادة التي ستلحق بجدول تركيب الاسعار الذي يصدر كل ثلاثاء مما يخلق شحًّا في مادة المحروقات في الاسواق ويخلق ازمة لا وجود لها".

وتابع, "لذا نتمنى من وزير الطاقة الذي يتم الاتصال به دائما وهو بعيدٌ عن السمع بالتجاوب مع طلبات النقابة وتأمين مادة المازوت لا سيما في مصافي النفط الأمر الذي يعمل على حلحلة الازمة ومنع شركات النفط من احتكار هذه المادة".

وختم البيان, "واخيرا نعتذر من المواطنين على الغاء خدمة الـ visa card لان هذه الخدمة تكبّدنا خسائر كثيرة بحيث لا يخفى على احد اننا لا نستطيع سحب اموالنا من البنوك ونحن مضطرون لتسديد ثمن المحروقات نقدا ونتمنى من جميع الشركات الإلتزام بالغاء هذه الخدمة حيث لا قدرة للاكثرية على ذلك".

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