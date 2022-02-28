السفير الاوكراني يشكر دعم الشعب اللبناني لبلاده: حقبة بوتين شارفت على الانتهاء

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شكر سفير اوكرانيا في لبنان إيغور أوستاش الشعب اللبناني على تضامنه مع بلاده.



وقال في مؤتمر صحافي: "سائل كثيرة تصلنا يعبّر فيها اللبنانيون عن دعمهم المباشر للشعب الاوكراني ومنذ وصولي الى لبنان شعرت الى اي مدى الشعب اللبناني يحب القضية ويقدسها لذلك يجب ان تفهموننا وتعلمون اننا نناضل من اجل قضيتنا".



وشرح اوستاش تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية التي غادر بسببها اكثر من 150 الف لاجئ اوكرانيا حتى الساعة ووصل عدد النازحين فيها الى 4 ملايين.



وحمل روسيا مسؤولية ما يحصل قائلاً: " لم يتوقع احد الصمود البطولي للجيش الاوكراني ومنذ 5 ايام يستمر العدوان الروسي الشامل على اوكرانيا وهذه الحرب يشنها نظام بوتن المجرم لكن حقبة بوتين شارفت على الانتهاء وسيدفع ثمن كل ما يقوم به في اوكرانيا".