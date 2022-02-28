منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. اليكم تفاصيل الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، وارتفاع اضافي في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، كما يتوقع تساقط الرذاذ خلال الفترة المسائية في المناطق الداخلية والشمالية.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الأربعاء، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق ايطاليا والذي يقترب تدريجيا ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة، أمطار غزيرة ورياح قوية ويستمر تأثيره حتى نهاية الأسبوع.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية ، ولشهر آذار بين 13و 22 درجة مئوية).

- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الليل في المناطق الشمالية.

الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة وارتفاع اضافي في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، كما يتوقع تساقط الرذاذ خلال الفترة المسائية في المناطق الداخلية والشمالية.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، وارتفاع اضافي في درجات الحرارة خلال النهار والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء. تتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملموس، وتهطل أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية، ومن المتوقع ان تشتد ليلا مع حدوث برق ورعد ، كما تنشط الرياح ويتكون الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد بخاصة في المناطق الجنوبية، كما تنشط الرياح وتشتد سرعتها لتصل الى 85 كلم/س خصوصا في المناطق الشمالية، لذا نحذر من تساقط اللوحات الاعلانية. كما تبدأ الثلوج بالتساقط بدءا من ارتفاع 2000 متر وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس ال1600 متر ليلا.

- الحرارة على الساحل من 13الى 20 درجة، فوق الجبال من 8 الى 16 درجة، في الداخل من 8 الى 18 درجة.

- الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا ، جنوبية غربية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س .

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,08

- ساعة غروب الشمس: 17,34