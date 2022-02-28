شركة Cyberia: تعرفة خدمة الإنترنت للأفراد ستُصَحَّح ابتداءً من ١ آذار ٢٠٢٢

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تعلن شركة Cyberia لخدمات الإنترنت أنها ستعتمد تعرفة جديدة لخدمة الإنترنت للأفراد. وقد قررت الشركة تصحيح السعر الحالي عبر رفعه بمعدّل ٣٠% بدءًا من تاريخ ١ آذار ٢٠٢٢.

يأتي قرار تصحيح التعرفة للأفراد في ظلّ الظروف القاهرة والمعروفة للأزمة الحالية، وذلك لتمكين الشركة من مواصلة تقديم الخدمة بانتظام للعملاء. في الواقع، أصبح من المعروف أنّ شركتنا، مثل سائر شركات خدمة الإنترنت في لبنان، تدفع السّواد الأعظم من نفقاتها التشغيلية بالدّولار الأميركي النّقدي.

تجدون ربطا جدول الأسعار الجديد لباقات الخدمة ابتداء من ١ آذار ٢٠٢٢.

نبذة عن الشركة:تأسست شركة Cyberia في العام ١٩٩٦، وهي إحدى الشركات اللبنانية الرائدة في تقديم خدمات الإنترنت. إن شركة Cyberia عضو في مجموعة Globalcom Holding منذ العام ٢٠١٢، مما يجعلها تستفيد من التآزر مع شركات شقيقة، وذلك يزيد من وتيرة الابتكار، والخدمات، والدعم المحترِف في مجالي الإنترنت والاتصالات. كما وتحوز الشّركة على قاعدة عملاء كبيرة تُعَدّ من الأهمّ في السّوق اللبناني.