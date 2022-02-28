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عناوين الصحف ليوم الأثنين 28 شباط 2022

28
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الأخبار: روسيا لا تستعجل الحسم

 

 

 

الديار: هل وقع الجيش الروسي في الوحول الأوكرانية؟ وما هي مخارج هذه الحرب؟
الإقتصاد العالمي سيتضرّر نتيجة هذه الأزمة والخاسر الأكبر الإقتصاد الروسي
العقوبات الغربية... نصف الإحتياطي الروسي من العملات الأجنبية سيتمّ تجميده

 

 


نداء الوطن: السفير الروسي يؤنّب "الخارجية"... و"حزب الله" يخوّن بو حبيب
"تكليف شرعي" من دار الفتوى: "الجميع الجميع..." إلى صناديق الاقتراع

 

 

 

اللواء: الانتخابات تخرق جدار «الحرب في أوكرانيا»: ترشيحات خارج التحالفات!
دريان للتصويت الكثيف.. وعتب روسي على بيان بوحبيب وصعوبات تواجه عودة اللبنانيين

 

 

 

البناء: مصدر روسيّ: أقيموا المقارنة بين الهجوم الروسيّ على كييف والأميركيّ على بغداد / هل تردّ موسكو على إخراجها من نظام سويفت بوقف ضخ الغاز إلى أوروبا؟ / عون يصحّح خطأ ميقاتي.. وبوحبيب: لبنان مع حلّ سلميّ تحت المظلة الأممية /

 

 


الجمهورية: الجامعة العربية: الإنتخابات في موعدها

مفوضات روسية- أوكرانية في بيلاروسيا

 

 

 

النهار: احتواء عاصفة الخارجية وتجنب "الاستقالة الثالثة"

 

 

 

l'orient le jour: Politique étrangère : le Liban perd la boussole

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