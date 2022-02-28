أسرار الصحف ليوم الأثنين 28 شباط 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تبين أن قناتي الجزيرة والعربية تقاسمتا المواقع في حرب أوكرانيا فكان حماس الجزيرة لما تسمّيه بسالة المقاومة الأوكرانية رغم تشارك قطر وروسيا نادي الغاز العالميّ، بينما بدت العربية أقرب للموقف الروسي رغم علاقة السعودية والإمارات بأميركا وتبدو كلمة السر «تركيا».



خفايا

لوحظ أن دعاة الحياد والفدرالية في لبنان يرفضونهما لأوكرانيا ورافضو المقاومة في لبنان وتلقي السلاح والمال من الخارج يشجعونهما لأوكرانيا وأن الذين دعوا لإقفال الحدود الأوروبيّة أمام اللاجئين السوريين والعراقيين متحمّسون لفتحها للأوكرانيين وكلها تطرح كعقائد وبخلفيّة إنسانيّة.

نداء الوطن: خفايا

تساءلت مصادر دبلوماسية عما إذا كان رد السفير الروسي على موقف الخارجية اللبنانية يراعي مسألة السيادة اللبنانية أم يتجاوزها. فكيف لسفير أن ينتقد موقف الدولة الرسمي؟ وسألت عما إذا كان لدى الوزير بو حبيب نية في استدعائه مستبعدة حصول هذا الأمر نظراً لتبرؤ العهد منه.



اللواء: أسرار

همس

تلقّى الرئيس فؤاد السنيورة إشارات إيجابية من مرجعية عربية على مضمون مؤتمره الصحفي الأخير، الذي أثار ردود فعل متفاوتة داخلياً، ولكنه ساهم في توجيه البوصلة السياسية على الساحة السنّية!



غمز

تلقفت عدة أطراف سياسية دعوة رئيس التيار الوطني جبران باسيل لإنتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة، التي إعتبرتها خطوة أساسية في مسيرة الإصلاحات السياسية!



لغز

تساءلت أوساط ديبلوماسية عن مبررات تحمّل وزير الخارجية وزر البيان المستنكِر للحرب الروسية في أوكرانيا، وعدم الإفصاح عن موقفي رئيسي الجمهورية والحكومة منه!