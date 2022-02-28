living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأثنين 28 شباط 2022

28
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تبين أن قناتي الجزيرة والعربية تقاسمتا المواقع في حرب أوكرانيا فكان حماس الجزيرة لما تسمّيه بسالة المقاومة الأوكرانية رغم تشارك قطر وروسيا نادي الغاز العالميّ، بينما بدت العربية أقرب للموقف الروسي رغم علاقة السعودية والإمارات بأميركا وتبدو كلمة السر «تركيا».


خفايا

لوحظ أن دعاة الحياد والفدرالية في لبنان يرفضونهما لأوكرانيا ورافضو المقاومة في لبنان وتلقي السلاح والمال من الخارج يشجعونهما لأوكرانيا وأن الذين دعوا لإقفال الحدود الأوروبيّة أمام اللاجئين السوريين والعراقيين متحمّسون لفتحها للأوكرانيين وكلها تطرح كعقائد وبخلفيّة إنسانيّة.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تساءلت مصادر دبلوماسية عما إذا كان رد السفير الروسي على موقف الخارجية اللبنانية يراعي مسألة السيادة اللبنانية أم يتجاوزها. فكيف لسفير أن ينتقد موقف الدولة الرسمي؟ وسألت عما إذا كان لدى الوزير بو حبيب نية في استدعائه مستبعدة حصول هذا الأمر نظراً لتبرؤ العهد منه.

 

 


اللواء: أسرار

همس
تلقّى الرئيس فؤاد السنيورة إشارات إيجابية من مرجعية عربية على مضمون مؤتمره الصحفي الأخير، الذي أثار ردود فعل متفاوتة داخلياً، ولكنه ساهم في توجيه البوصلة السياسية على الساحة السنّية!


غمز
تلقفت عدة أطراف سياسية دعوة رئيس التيار الوطني جبران باسيل لإنتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة، التي إعتبرتها خطوة أساسية في مسيرة الإصلاحات السياسية!


لغز
تساءلت أوساط ديبلوماسية عن مبررات تحمّل وزير الخارجية وزر البيان المستنكِر للحرب الروسية في أوكرانيا، وعدم الإفصاح عن موقفي رئيسي الجمهورية والحكومة منه!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout