اللواء خير ونقل الجالية اللبنانية في أوكرانيا إلى لبنان بدءًا من هذا الموعد..

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ذكر رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، “أنني تواصلت مع كل الجالية اللبنانية في اوكرانيا، والرأس يُرفع بهم، رأيتهم أنهم منظمين لأنفسهم، وقد تمكن عدد منهم الوصول إلى بولندا”.

ولفت، في تصريح لقناة “المنار”، إلى أن “الوضع مأساوي على الحدود، بسبب العدد الهائل للاجئين من كل الجنسيات، وقلنا للبنانيين، أن هناك مشقة في الطريق”، موضحًا “أننا سوف نكون هناك قريبًا، وهناك خطورة لأن بعض المدن لم يتمكن اللبنانيين الخروج منها، وهم يحاولون الخروج، والبعض يفضلون البقاء”، معلنًا أن “حساب نقل الطيران على الدولة اللبنانية، ومن الرابع من شهر آذار وبعد ذلك، ستنطلق الرحلات من بولندا”.