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ابتداءً من الليلة بعد الاخبار، وكل ليلة أحد بعد الاخبار، ساعة الحقيقة رح بتدق.



ساعة الحقيقة بملفات الفساد، المتورطة فيها منظومة بكامل فروعها، سياسياً ومالياً وأمنياً، وحتى بالإعلام.



ساعة الحقيقة، بفضائح حاول الاغتيال السياسي والكذب والتنمُّر إلباسها للأبرياء المعروفين، وتبرئة المرتكبين الوقحين، يللي صارو اليوم عم يحاضرو بالعفة الإصلاحية والمبادئ.



ساعة الحقيقة، بمقابل ساعات من الدجل.



ساعة الحقيقة، بمواجهة سنوات من التحريف والتحريض.



مش مطلوب بهالساعة، لا نكء الجراح، ولا إطلاق الأحكام، ولا الحلول محل القضاء.



كل المطلوب بساعة الحقيقة، تسليط الضوء على الملفات المطروحة، من مختلف جوانبها، مع الاستعانة بوثائق وأدلة دامغة، ومقابلات مع معنيين مباشرين أو متابعين.



وكل المطلوب بعد ساعة الحقيقة، إنو يتحرك القضاء، والأهم إنو تتحرك الضمائر، وتتحرر العقول وتتغلب على نهج غسل الأدمغة المستمر من قبل البعض. وللإضاءة أكتر على تفاصيل حول البرنامج بتنضم لإلنا مباشرة من غرفة الاخبار بال أو.تي.في. مسؤولة فريق اعداد البرنامج الزميلة نانسي صعب.