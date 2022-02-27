living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ساعة الحقيقة رح بتدق

27
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ابتداءً من الليلة بعد الاخبار، وكل ليلة أحد بعد الاخبار، ساعة الحقيقة رح بتدق.


ساعة الحقيقة بملفات الفساد، المتورطة فيها منظومة بكامل فروعها، سياسياً ومالياً وأمنياً، وحتى بالإعلام.


ساعة الحقيقة، بفضائح حاول الاغتيال السياسي والكذب والتنمُّر إلباسها للأبرياء المعروفين، وتبرئة المرتكبين الوقحين، يللي صارو اليوم عم يحاضرو بالعفة الإصلاحية والمبادئ.


ساعة الحقيقة، بمقابل ساعات من الدجل.


ساعة الحقيقة، بمواجهة سنوات من التحريف والتحريض.


مش مطلوب بهالساعة، لا نكء الجراح، ولا إطلاق الأحكام، ولا الحلول محل القضاء.


كل المطلوب بساعة الحقيقة، تسليط الضوء على الملفات المطروحة، من مختلف جوانبها، مع الاستعانة بوثائق وأدلة دامغة، ومقابلات مع معنيين مباشرين أو متابعين.


وكل المطلوب بعد ساعة الحقيقة، إنو يتحرك القضاء، والأهم إنو تتحرك الضمائر، وتتحرر العقول وتتغلب على نهج غسل الأدمغة المستمر من قبل البعض. وللإضاءة أكتر على تفاصيل حول البرنامج بتنضم لإلنا مباشرة من غرفة الاخبار بال أو.تي.في. مسؤولة فريق اعداد البرنامج الزميلة نانسي صعب.

 

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout