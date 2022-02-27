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الامن العام: اتخذنا إجراءات تنظيمية للمحافظة على حرية تنقل المواطنين الراغبين بالسفر

27
FEBRUARY
2022
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أصدر الامن العام بيانا ذكر فيه:

شهدت المديرية العامة منذ أكثر من سنة ونصف ازديادا كبيرا في اعداد المواطنين الراغبين في الاستحصال على جوازات سفر لبنانية، بحيث تخطت هذه الطلبات أضعاف طلبات السنوات السابقة الامر الذي انعكس ازدحاماً في مراكز الامن العام

بالرغم من ذلك فقد سارعت المديرية الى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق القوانين المرعية، من اجل تأمين جوازات سفر تكفي للسنوات القادمة واحالت المعاملات الرسمية الى السلطات المعنية من أجل تأمين التمويل لاستكمال عملية الشراء وتحقيق المطلوب.

يهمّ المديرية العامة أن تشير الى انها وبصفتها سلطة إنفاذ القوانين وتضمن الحريات العامة للأفراد، قد اتخذت إجراءات تنظيمية إضافية للمحافظة على حرية تنقل المواطنين الراغبين بالسفر ومساعدتهم عبر اعطائهم الافضلية للحصول على جوازات سفر أمام هذا الكمّ الكبير من الطلبات.

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