قبلان: لبنان سجين أسوأ انهيار وأخطر فساد

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أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانا لمناسبة شهادة الامام موسى بن جعفر الكاظم جاء فيه: “أهم ما في مناسبة شهادة الإمام موسى الكاظم على يد هارون الرشيد أمران: الأول إقبال الناس على الإمام الكاظم وتسليمهم لعظمة إمامته. والثاني: مخاطبة هارون الرشيد للإمام الكاظم وهو بسجنه أنه إمام الناس وسلطان العرش الذي يسيطر على قلب العالم القديم. فأجابه الإمام الكاظم بأنك يا هارون إمام الأجساد تقهرها بسيفك أما نحن آل محمد فأئمة القلوب وعنوان لهفتها”.

وقال قبلان: “أما لبنانيا: فلبنان سجين أسوأ انهيار وأخطر فساد، والعين على أئمة القلوب، وصناديق الإقتراع حدث تاريخي لا يعوض لفحص محنة الشعب اللبناني الذي نهشته أنياب المزرعة الطائفية ومخالب دولة الصفقات”.