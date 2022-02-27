عناوين الصحف ليوم الأحد 27 شباط 2022

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النهار: السلطة تتخبط والمشهد الانتخابي إلى التسخين



الديار: الموازنة مرشّحة للترحيل الى ما بعد أيّار وصندوق النقد ينتظر خطة التعافي

باسيل يؤخّر حسم الترشيحات لاختيار متموّلين و«القوات» تفتقد الشريك السنّي

الأنباء الكويتية: باسيل اتصل بالسفير الروسي متنصلاً من البيان.. ووزير الخارجة رداً على منتقديه: «أنا لابس درع وقوصوا علي وحدي»

لبنان يحاول احتواء أزمة بيان «الخارجية» بالامتناع عن إدانة روسيا في الأمم المتحدة

الشرق الأوسط: وزير خارجية لبنان «يتحمّل» ردود الفعل على انتقاد الغزو الروسي لأوكرانيا

البيان جاء بخلاف المسودّة التي أعدها بوحبيب... ومصادر نيابية تتحدث عن التخلي عنه

الوطن السورية: سفارة كييف في تل أبيب تجند مرتزقة للقتال في أوكرانيا.. والدفاع الروسية: أساليب القوميين الأوكرانيين تُذكر بممارسات إرهابيي سورية … موسكو تستأنف عملياتها العسكرية بعد رفض كييف التفاوض