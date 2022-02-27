إنتخابات 2022- الديار: جنبلاط يواجه اشكالية في اقليم الخروب

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

يسعى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى التكيف مع الواقع الذي خلفه انسحاب الحريري والمستقبل وينشط من اجل التعويض عن التحالف مع هذا الحليف القوي في الشارع السني بالتعاون في تشكيل لوائحه مع شخصيات سنية ذات وزن شعبي تدور في فلك المستقبل والاعتدال.

وتقول المعلومات ان جنبلاط يواجه اشكالية في اقليم الخروب حيث الثقل السني، فاذا كان لدى الحزب حيثية سنية ملحوظة في هذه المنطقة فانه بحاجة ايضاً الى تحسين وتعزيز هذا الحضور من خلال مرشحين يوفرون له اصواتاً وازنة اضافية.

وتضيف المعلومات ان جنبلاط يأخذ بعين الاعتبار اختيار المرشح السني الثاني غير مرشح الحزب النائب بلال عبدالله ابن بلدة شحيم من البلدة الكبرى الاخرى أي برجا حيث يرسو الرأي حتى الآن على سعد الدين الخطيب.

مع العلم ان النائب محمد الحجار ما زال في صدد درس الوضع قبل أن يترشح بشكل شخصي وفردي للانتخابات، خصوصاً أن هناك مراجعات ومشاورات من قبل عائلة الحجار ومناصرين في بلدات أخرى تدفع باتجاه ترشحه وانخراطه في لائحة مستقلة.

وينطبق هذا الوضع أيضاً على بيروت والبقاع الغربي حيث تتكثف الاتصالات والمشاورات لبلورة اللائحة التي ستضم مرشحي الحزب التقدمي الاشتراكي في الدائرتين النائبين وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ.

أما بالنسبة للشوف وعاليه والمتن الجنوبي فان الحزب التقدمي يتحرك وفق الاجواء التي سادت في الانتخابات الماضية ويذهب بلوائح مشتركة مع «القوات اللبنانية» من دون تأثير الحسابات المتعلقة بالمناطق الاخرى ذات الثقل السني.