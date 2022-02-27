إنتخابات 2022- الديار: «القوات» تفتقد الشريك السنّي

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

وفقا للمعلومات المتوافرة لـ «الديار» فان «القوات اللبنانية» سعت وتسعى لاستقطاب جزء من الجمهور السنّي في الدوائر المختلطة لزيادة الحاصل الانتخابي للوائحها عبر طرق مختلفة منها الاعتماد على التحالف مع الرئيس فؤاد السنيورة لتشكيل لوائح رديفة تسدّ فراغ المستقبل في الدوائر ذات الغالبية السنية، او من خلال التعاون مع بعض المرشحين المحسوبين على المستقبل الذين يعتزمون الترشح بصفة فردية وشخصية.

وفي خصوص محاولة القوات استمالة بعض النواب والشخصيات المقربة او المحسوبة على المستقبل للتعاون معهم في لوائح مشتركة علمت «الديار» ان مثل هذه المحاولات لم تحقق أي نتيجة إيجابية، وعلى سبيل المثال أجرت قيادة القوات أكثر من اتصال ببعض هؤلاء ومنهم النائب عاصم عراجي في زحلة، لكنه أبلغهم مؤخراً انه يعتذر عن المشاركة معهم في لائحة واحدة، مع العلم انه ينوي الترشح بشكل شخصي انطلاقاً من الحيثية الشعبية التي يملكها في هذه الدائرة.