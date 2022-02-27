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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

بقيت قضية بيان وزارة الخارجية تجاه حرب اوكرانيا وادانتها للهجوم الروسي تتفاعل في ظل محاولات التملص من مسؤولية صدوره وانفراد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بتحمل وزره.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان الاتصالات والجهود استمرت على غير صعيد لتدارك نتائجه وتداعياته بعد بيان السفارة الروسية الصريح الذي عبّر عن استياء موسكو من الموقف اللبناني.

وبغض النظر عن ملابسات اصدار البيان قالت المصادر انه صدر لاسترضاء الاميركيين والاوروبيين في خطوة مجانية لم يكن لبنان بحاجة للاقدام عليها.

واشار الى ان دولة الامارات العربية المتحدة التي تربطها علاقة قوية مع واشنطن لم تتخذ مثل هذا الموقف وامتنعت في مجلس الامن عن التصويت لصالح قرار يدين الهجوم الروسي.