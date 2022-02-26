بشرى الخليل لـtayyar.org: مؤتمر التيار الوطني الحر كان ممتازاً وجميعنا يتمنّى في أعماقه أن ينجح مشروع الدولة المدنية

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أكدت المحامية بشرى الخليل بعد مشاركتها في المؤتمر الذي دعا اليه التيار الوطني الحر بمشاركة عدد من الشخصيات المستقلة، أن المؤتمر كان ممتازاً، "والأفكار التي طُحرت بنّاءة والأهم هو التشديد على ضرورة العمل لوضع حجر الأساس في تطبيقها على الأرض".

وقالت الخليل للـtayyar.org:"الدولة المدنية في لبنان هي الحل الناجح للأزمات التي تعصف بنا، ويأتي توقيت المؤتمر بلحظة فيها متغيّرات اقليمية ودولية".

وأشارت الخليل الى أهمية تنوّع الحضور والمشاركين فقد عكس الأمر وجهات نظر عدّة اجتمعت على أهمية الدولة المدنية في لبنان، حيث كانت هناك رؤيا مشتركة في هذا الاطار.

الخليل التي أثنت على ما ورد في كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أكدت أنها تتضمن سلسلة من النقاط تصلح لأن تكون مشروعاً انتخابياً، ففيها شرح لبعض المفاصل التي وردت في الوثيقة التي انبثقت عن المؤتمر، وتوضيح لبعض النقاط المختلف على تطبيقها.

ودعت المحامية بشرى الخليل المواطنين والمواطنات الى الحوار حول هذه النقاط لأننا جميعاً في أعماقنا نتمنى أن ينجح مشروع الدولة المدنية في لبنان.