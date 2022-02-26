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كيف اثرت حرب اوكرانيا على السلع في لبنان؟

26
FEBRUARY
2022
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مع اندلاع الحرب في أوكرانيا بدأت مخاوف اللبنانيين من فقدان سلع كان لبنان يستوردها من أوكرانيا وفي مقدمها القمح. وفي مراجعة لحركة التبادل التجاري بين لبنان وأوكرانيا نتبين أن هناك خلل كبير في الميزان التجاري لمصلحة اوكرانيا إذ يكاد لبنان لا يصدر شيئاً بينما تصل الواردات من أوكرانيا إلى نحو 354 مليون دولار كمتوسط سنوي خلال السنوات 2012- 2020.

فعام 2020 بلغ حجم الاستيراد من أوكرانيا 272 مليون دولار في وقت بلغ حجم التصدير من لبنان إلى أوكرانيا 950 ألف دولار.

أما أبرز السلع التي استوردها لبنان من أوكرانيا في العام 2020 فيأتي القمح في المرتبة الأولى بحجم يصل الى 511 ألف طن وبقيمة 119 مليون دولار أي ما يشكل نسبة 44% من قيمة الواردات.

وبالإضافة إلى القمح فقد استورد لبنان من أوكرانيا عام 2020: زيوت خام، حديد، أبقار، ذرة، طوابع، شعير، سكر، فول صويا، غنم وجوز مقشّر.

اللواء
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