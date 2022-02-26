ما مصير الجالية اللبنانية في أوكرانيا.. بو حبيب يكشف!

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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، في اطار متابعة اوضاع اللبنانيين في أوكرانيا، في ضوء الاحداث الجارية هناك.

وشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

وأعلن الوزير بو حبيب بعد الاجتماع أنه, "تقرر تكليف الهيئة العليا للاغاثة إجلاء الرعايا اللبنانين المقيمين في أوكرانيا والذين لجأوا الى بولندا ورومانيا، جوا في موعد يحدد لاحقا، ووفقًا لظروف ومعطيات يعلن عنها في حينه بالتشاور مع سفارات لبنان في أوكرانيا وبولندا ورومانيا".

وأضاف, "تبين عدم وجود ممرات آمنة لتاريخه لمغادرة أوكرانيا، ولذلك ننصح اللبنانيين الموجودين فيها حاليا البقاء في أماكن آمنة لحين جلاء الامور".

وتابع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب, "أما بالنسبة الى اللبنانيين الذين قرروا التوجه الى المعابر الحدودية على مسؤوليتهم الشخصية، فيطلب منهم اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم".