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المرابطون: ما صدر عن وزارة الخارجية هو استكمال للواقع المتردي للإدارة الرسمية اللبنانية الفاشلة

26
FEBRUARY
2022
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أصدرت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون البيان التالي:


أولاً: يؤكد المرابطون أن ما صدر عن وزارة الخارجية اللبنانية، هو استكمال للواقع المتردي للإدارة الرسمية اللبنانية الفاشلة، ديبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ولا يمكن وصف ما آلت إليه فيدرالية المذاهب والطوائف الحاكمة، ضمن معايير المسؤوليات الوطنية والسياسية، إنما تضيف المزيد من التشويهات والتداعيات المتفاقمة على الواقع اللبناني.


ثانياً: إن الاستمرار في ممارسة الخزعبلات والتشاطر الغبي، المنطلق من مواقف باسم الحكومة اللبنانية المشرذمة، في قضية دولية مفصلية هامة، تُعتبر الأهم عالمياً، سيؤدي إلى أضرار جسيمة داخلياً في العلاقات الإقليمية والدولية.


حرصاً على الموقف اللبناني الرسمي الموحد، يجب على المراجع الرئاسية الثلاث، اتخاذ القرار الفوري، بإلغاء مفاعيل البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية اللبنانية، منفردة، في حق الاتحاد الروسي الفيدرالي، الذي كان يسعى دائماً إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي السياسي اللبناني، وتشجيع الحوار بين كافة الأطراف اللبنانية، وعدم الانزلاق في متاهات الصراعات الداخلية اللبنانية، استجابة للنزاعات الإقليمية، وبالتالي التهديد الوجودي للجمهورية اللبنانية.


ثالثاً: يدين المرابطون الهجوم الأميركي المباشر مع أتباعه في الاتحاد الأوروبي، الذي أصبح أداة من الأدوات التنفيذية للأميركيين، على أوكرانيا عبر إدارة عصابة النازيين الجدد في كييف، وعلى رأسهم المدعو زيلينسكي لدفعها إلى تهديد الأمن القومي الروسي، عبر امتلاك السلاح النووي على الأرض الأوكرانية الملاصقة، لحدود الاتحاد الفيدرالي الروسي وإنشاء عصابات الجيش الأوكراني بتدريبه وتحضيره لاستقبال عصابات حلف الناتو، المشهور بأفعاله الإجرامية بحق الانسانية، تاريخياً، في أفغانستان والعراق وليبيا وسورية، وفي أي دولة آمنة تتضارب مصالحها الوطنية مع متطلبات الهيمنة الاميركية الأحادية في العالم، بالإضافة إلى قيام هذه العصابات النازية، بارتكاب المجازر بحق المواطنين الاوكرانيين، ذات الأصول الروسية على امتداد الجغرافية الأوكرانية.

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