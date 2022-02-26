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أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أنّ "لبنان الذي كان وسيبقى جزءاً من العالم العربي، يعيش اليوم أزمة غير مسبوقة على كلّ المستويات وحكومتنا تحاول حلّها بكلّ الإمكانات المتاحة، ونتّكل على الله".

وأضاف في كلمة له من السراي: "ننتظر من أشقائنا العرب تفهّم وضعنا جيّداً والوقوف إلى جانبنا لتجنيب لبنان الأخطار ومساعدتنا على تحمّل الأعباء التي فاقت قدرتنا".

كما قال ميقاتي: "لقد أدركنا في لبنان منذ البداية أننا غير قادرين على الوقوف في خندق هنا أو على خط تماس هناك. والتقاتل لن يوصل إلى رابح وخاسر"، مشدّداً على أنّ "الإنتصار لا يكون إلا بالتفاهم بين الشركاء وبالعناية بمستقبل أجيالنا الجديدة وبرسم مستقبل يُحقّق طموحاتها".